Tutte queste sono cifre precedenti al naufragare delle relazioni personali da Trump e Meloni. A lungo vicini, – il tycoon la definiva “un’amica” e parlava di una “very special relationship” – i due si sono allontanati negli ultimi mesi. Prima c’è stato l’attacco americano all’Iran, con Roma che ha negato agli Usa di utilizzare le proprie basi militari su territorio italiano nell’ambito del conflitto. Poi sono arrivate le parole di Trump contro Papa Leone XIV (“un leader debole e pessimo”, per i suoi ripetuti appelli alla pace), che hanno fatto scattare la difesa di Meloni, per cui le dichiarazioni di Trump sul Pontefice “sono inaccettabili”. Il presidente Usa ha quindi risposto alla diretta interessata. “Piace il fatto che la vostra presidente non stia facendo nulla per ottenere il petrolio. Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo”, ha detto al Corriere della Sera, in riferimento al fatto che l’Italia non è voluta intervenire nello Stretto di Hormuz. Resta da vedere cosa succederà in futuro, ma la tenuta dell’export italiano potrebbe essere più complicata del previsto.

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