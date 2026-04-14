Trump attacca Meloni: “Scioccato da lei, pensavo avesse coraggio”

In un colloquio telefonico con il Corriere della Sera, il presidente degli Usa dice che la premier italiana "non vuole aiutarci nella guerra, su di lei mi sbagliavo. Piace il fatto che la vostra presidente non stia facendo nulla per ottenere il petrolio?”, chiede. Sulle frasi contro il Papa dice: "È lei che è inaccettabile, perché non le importa se l'Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l'Italia in due minuti se ne avesse la possibilità” ascolta articolo

"Giorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato”. Il presidente americano Donald Trump, parlando al telefono con Il Corriere della Sera, lancia un duro attacco contro la premier italiana. "Piace il fatto che la vostra presidente non stia facendo nulla per ottenere il petrolio?”, chiede Trump. “Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo". Trump afferma inoltre di non aver parlato con Meloni "da molto tempo". "Perché non vuole aiutarci con la Nato, non vuole aiutarci a sbarazzarci dell'arma nucleare. È molto diversa da quello che pensavo", aggiunge il presidente americano. Il tycoon critica la premier italiana che un mese fa, in un'altra intervista al Corriere, lui stesso aveva definito un'amica e una grande leader che "cerca sempre di aiutare". "Non è più la stessa persona, e l'Italia non sarà lo stesso Paese", commenta oggi il presidente Usa. In mattinata Meloni, parlando al Vinitaly, aveva detto (senza mai nominare direttamente Trump): "Quando si è amici e quando si hanno degli alleati, particolarmente se sono strategici, bisogna anche avere il coraggio di dire quando non si è d'accordo, che è quello che io faccio ogni giorno. L'Italia con gli Stati Uniti ha un rapporto che va avanti da qualche anno, non riguarda il singolo governo. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio, a contesto dato, considerando gli Stati Uniti un nostro alleato strategico e prioritario".

Trump: “Io inaccettabile sul Papa? Meloni lo è, non le importa di arma nucleare Iran” "È lei che è inaccettabile, perché non le importa se l'Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l'Italia in due minuti se ne avesse la possibilità”, ha poi detto Trump riferendosi alle parole di Giorgia Meloni dopo l'attacco del presidente americano al Papa. Anche oggi la premier ha ribadito che le dichiarazioni di Trump sul Pontefice "sono state inaccettabili. Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone". Trump: "Il Papa non capisce quello che sta succedendo in Iran” Il Papa "non ha idea di cosa sta succedendo in Iran”, prosegue Donald Trump, secondo cui il Pontefice non capisce che Teheran costituisce una minaccia nucleare: "Non capisce e non dovrebbe parlare di guerra, perché non ha idea di quello che sta succedendo. Non capisce che in Iran hanno ucciso 42mila manifestanti lo scorso mese". Vedi anche Papa Leone XIV, per Meloni "inaccettabili parole di Trump"

Trump: “L’immigrazione sta uccidendo l'Italia e tutta l’Europa” "L'immigrazione sta uccidendo l'Italia e tutta l'Europa. L'Europa sta distruggendo se stessa dall'interno" con le sue politiche di immigrazione e con quelle legate all’energia, afferma poi Trump nel corso della sua conversazione con Il Corriere della Sera. "Pagano i più alti costi del mondo per l'energia e non sono nemmeno pronti a battersi per lo stretto di Hormuz da dove la ricevono. Dipendono da me perché lo tenga aperto”. “Orban non ha lasciato venissero a rovinare il suo Paese come l’Italia” Commentando la sconfitta di Viktor Orban in Ungheria, il presidente Trump dice: "Era un mio amico, non era la mia elezione ma era un mio amico, un brav'uomo, ha fatto un buon lavoro sull'immigrazione. Non ha lasciato che la gente venisse a rovinare il suo Paese come ha fatto l’Italia". Vedi anche Ungheria, finisce l'era Orban: come potrebbe cambiare l’Ue adesso?