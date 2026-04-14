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Chi sceglieranno gli americani: Trump o la Chiesa?

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

C'è una domanda che segue lo scontro tra Donald Trump e Papa Leone XIV: gli americani, gli elettori trumpiani, la "base" da che parte si schiera adesso? Senza dubbi con il presidente americano o con il rappresentante della Santa Chiesa? Politica o religione? Fede politica o fede religiosa? La base trumpiana è profondamente cattolica, da qui l'importanza di un quesito che guarda - anche - alle prossime midterm

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