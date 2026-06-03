Bill Pulte, il nuovo direttore dell'Intelligence Usa voluto da Trump

Il presidente americano ha annunciato la nuova nomina con un post su Truth, in cui lo definisce un uomo dalla "profonda esperienza nella gestione delle questioni più sensibili d'America". Pulte era già direttore della Federal Housing Finance Agency ascolta articolo

Donald Trump ha scelto William J. Pulte come nuovo direttore ad interim della National Intelligence. Lo ha annunciato il presidente americano sul suo social Truth. Pulte, già direttore della Federal Housing Finance Agency (Fhfa), subentra così a Tulsi Gabbard, mantenendo gli incarichi alla guida della Fhfa e come presidente dei consigli di amministrazione di Fannie Mae e Freddie Mac, le due aziende leader del credito immobiliare americano.

Si tratta di uno dei ruoli più influenti dell'amministrazione Pulte coordinerà, quindi, l'intera Comunità dell'intelligence degli Stati Uniti, composta da diciotto organizzazioni federali tra cui la Cia, l'Fbi, i servizi segreti del Pentagono e l'agenzia geospaziale. Insieme, le diverse organizzazioni hanno oltre 100mila dipendenti federali e la loro missione è raccogliere, analizzare e distribuire informazioni che riguardano il terrorismo, le attività militari di Paesi stranieri e i cyberattacchi, ma anche la proliferazione nucleare. Quello di capo della comunità dell'intelligence è considerato uno dei ruoli più influenti dell'amministrazione. Ogni mattina, infatti, il dipartimento supervisiona la preparazione del rapporto che viene presentato al presidente degli Stati Uniti, indicando le principali opportunità strategiche e le possibili minacce alla Casa Bianca. La nomina di Pulte, che non ha nessuna esperienza in questo campo provenendo, invece, da quello immobiliare, arriva nel mezzo dei delicati negoziati tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto in Medio Oriente e trovare un'intesa sul programma nucleare e sull'uranio arricchito in possesso di Teheran. Vedi anche Usa, si dimette la direttrice degli 007 Tulsi Gabbard

Pulte era stato nominato direttore della Fhfa a marzo 2025 Il nuovo capo degli 007 americani è l'erede della famiglia fondatrice di PulteGroup, una delle più grandi imprese di costruzione negli Stati Uniti. Nato nel 1988 a Boynton Beach, in Florida, William J. ha fondato la società di investimento Pulte Capital e si è fatto conoscere sui social per iniziative di beneficenza, distribuendo denaro a persone in difficoltà attraverso il social Twitter, poi diventato X, in quella che era stata ribattezzata 'Twitter Philantropy". Il suo ingresso in scena nel secondo mandato Trump risale al marzo dell'anno scorso, quando era stato confermato dal Senato come direttore della Federal Housing Finance Agency, l'agenzia federale che vigila su una parte fondamentale del mercato immobiliare americano. Si occupa di mutui e garantisce che gli istituti bancari si comportino in modo sicuro con i clienti. Durante l'incarico, Pulte ha attirato molta attenzione e non poche polemiche per il suo stile molto aggressivo sui social e per aver lanciato pubblicamente accuse a esponenti democratici. Leggi anche Casa, cosa si può comprare con 200mila euro nelle grandi città?