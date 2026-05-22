Tulsi Gabbard si dimette dal suo incarico di direttrice dell'intelligence nazionale statunitense. A comunicarlo è Fox News Digital che riferisce di aver ricevuto in esclusiva la lettera formale di dimissioni. Gabbard ha notificato la propria decisione al presidente Donald Trump oggi, venerdì 22 maggio, durante un incontro nello Studio Ovale e il suo ultimo giorno di lavoro sarà il 30 giugno. Poco dopo la diffusione della notizia, il leader della Casa Bianca ha comunicato che “il vicedirettore principale dell’intelligence nazionale, Aaron Lukas, ricoprirà il ruolo di direttore ad interim dell’intelligence nazionale”.

Dimissioni per sostenere il marito malato

La direttrice degli 007 nella lettera ha affermato di essere "profondamente grata per la fiducia che avete riposto in me e per l'opportunità di guidare l'Ufficio del Direttore dell'Intelligence Nazionale nell'ultimo anno e mezzo". Gabbard si dimette per sostenere il marito Abraham ammalatosi di una "forma estremamente rara di cancro alle ossa". Nella lettera, la direttrice dell'intelligence ha affermato che il marito "affronterà sfide importanti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi" e ha spiegato di dover "lasciare temporaneamente il servizio pubblico per stargli accanto e sostenerlo pienamente in questa battaglia". Ha aggiunto che il coniuge "è stato la mia roccia per tutti i nostri undici anni di matrimonio", sostenendola durante missioni militari, campagne elettorali e l'attuale incarico, e che la sua "forza e il suo amore hanno sostenuto ogni mia sfida".