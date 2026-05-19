Trump crea fondo per risarcire le persone 'perseguitate da Joe Biden'

Stanziati 1,776 miliardi di dollari da destinare agli "alleati" del presidente Usa che, a suo dire, sarebbero stato stati "ingiustamente" indagati e incriminati dal Dipartimento di Giustizia del suo predecessore

Quasi 2 miliardi di dollari per risarcire gli "alleati" di Donald Trump che sono stati "ingiustamente" indagati e incriminati dal Dipartimento di Giustizia del suo predecessore, Joe Biden. È l'ultimo affondo nella battaglia del tycoon contro un sistema, a suo dire, "corrotto e incostituzionale" che negli ultimi anni ha perseguitato lui e i suoi alleati. Una vendetta contro quella "caccia alle streghe" dei giudici che è stato il cavallo di battaglia della sua ultima campagna elettorale.

Ritirata causa contro il fisco

In cambio della creazione dell'Anti-Weaponization Fund ('Fondo contro la strumentalizzazione') da 1,776 miliardi di dollari il presidente americano ha ritirato la causa da 10 miliardi contro il fisco in merito alla fuga di notizie sulle sue dichiarazione dei redditi nel 2019 e nel 2020. La denuncia, presentata a gennaio in un tribunale di Miami, accusava l'Internal Revenue Service di non aver adottato le "precauzioni obbligatorie" per impedire all'ex collaboratore Charles Littlejohn di divulgare i documenti a "organi di stampa di sinistra", tra cui il New York Times e ProPublica.

Oltre 1.600 incriminati per Capitol Hill tra i beneficiari

Annunciando la creazione del fondo, l'attorney general ad interim, Todd Blanche, ha sottolineato che "l'apparato governativo non dovrebbe mai essere trasformato in un'arma contro alcun cittadino americano". "È intenzione di questo dipartimento porre rimedio ai torti commessi in passato, garantendo al contempo che ciò non accada mai più". Tra le persone che potrebbero presto beneficiare degli ingenti finanziamenti messi a disposizione dall'Irs, ci sono gli oltre 1.600 incriminati per l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, che hanno già goduto della grazia di Trump. I democratici sono insorti contro il progetto che giudicano quantomeno poco ortodosso, non solo da un punto di vista etico ma anche economico. Quasi 100 deputati dell'opposizione hanno firmato un documento per esortare un giudice a bloccare quella che hanno descritto come "una risoluzione senza precedenti che arricchirebbe ingiustamente persone vicine al presidente con denaro dei contribuenti aprirebbe la strada a infondate rivendicazioni di persecuzione politica".