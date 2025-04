Arriva la Trump Card che per 5 mln permette di diventare residenti Usa

Il presidente Usa svela la carta d’oro che consentirà a chi può permetterselo di ottenere permessi di soggiorno permanenti con la possibilità di ottenere la cittadinanza statunitense per gli stranieri. Il segretario del commercio Lutnick spiega che la tessera consentirà ai finanziatori stranieri di immettere denaro in progetti statunitensi per portare nuovi posti di lavoro, sostituendo il programma di visti per iinvestitori immigrati EB-5 del governo