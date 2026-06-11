Papa Leone XIV arriva alle Canarie: il programma del viaggio

Ultimi giorni per Prevost in Spagna. Dopo Madrid e Barcellona, il Pontefice è oggi a Las Palmas de Gren Canaria e domani a Santa Cruz de Tenerife. Centrale il tema dell’accoglienza dei migranti ai confini atlantici dell’Europa: le Canarie sono uno dei territori continuamente in prima linea nella gestione dei flussi di chi arriva dall’Africa
Dopo Madrid e Barcellona, Papa Leone XIV si sposta oggi, 11 giugno, alle Isole Canarie, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Due le città che visiterà: prima Las Palmas de Gren Canaria, poi Santa Cruz de Tenerife, dove arriverà domani. Al centro della visita c’è il tema dell’accoglienza dei migranti ai confini atlantici dell’Europa: le Canarie sono state scelte proprio perché sono uno dei territori continuamente in prima linea nella gestione dei flussi dei migranti.
Papa Leone XIV a Las Palmas de Gran Canaria
Prevost, in arrivo da Barcellona, sbarcherà a Las Palmas de Gran Canaria intorno alle 10:50. Alle 11:40 il primo appuntamento della giornata, l’incontro con le realtà che si occupano di accoglienza dei migranti nel porto di Arguineguín, uno dei principali punti di ingresso in Europa per chi arriva via mare dall’Africa. È stato ribattezzato il “porto della vergogna”, da quando – nel 2020 – in una sola settimana arrivarono più di 3mila migranti, lasciati in condizioni precarie. Alle 13:30 il Pontefice sarà nella Cattedrale di Sant’Anna, per incontrare i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, le religiose, i seminaristi e gli operatori pastorali. Chiude l’agenda odierna la Santa messa nello Stadio di Gran Canaria.
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Il viaggio del Papa in Spagna termina a Santa Cruz de Tenerife
Domani, il Papa partirà alla volta di Santa Cruz de Tenerife, dove dovrebbe atterrare poco dopo le 9. Anche qui, il tema dei migranti è il fulcro della visita: alle 09:30 incontrerà gli ospiti del centro Las Raíces, una delle principali strutture di accoglienza temporanea della Spagna. Poco dopo, alle 10:10, è in calendario l’incontro con le realtà di integrazione dei migranti in Plaza del Cristo de La Laguna. Segue la celebrazione della Santa messa al porto della città e la cerimonia di congedo presso l’aeroporto internazionale di Tenerife Norte-Los Rodeos. Alle 15 si decolla per tornare in Vaticano, con l’arrivo a Fiumicino previsto per le 20:10.
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