Nuovi raid Usa su Iran. Teheran attacca basi americane in Kuwait, Bahrein, Giordania. LIVE
Ancora raid incrociati nella notte. Teheran minaccia di colpire qualsiasi nave che cercherà di attraversare Hormuz e annuncia di averne già attaccate due, ma Washington smentisce. Le Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane rinvendicano il lancio di missili balistici contro un centro di comando statunitense in Giordania. Il Dipartimento di Stato americano ha invitato la popolazione a cercare riparo a causa del passaggio di proiettili nello spazio aereo giordano
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Nuovi attacchi americani contro l'Iran nella notte. Israele "non sta partecipando", specifica Trump. Teheran minaccia di colpire qualsiasi nave che cercherà di attraversare Hormuz e annuncia di averne già attaccate due, ma Washington smentisce. Raid anche su basi americane in Kuwait, Bahrein e Giordania.
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Media: diverse esplosioni si sono verificate vicino Teheran
Diverse esplosioni si sono verificate vicino a Teheran nella notte. Media statali iraniani hanno riferito di deflagrazioni nel nodo di trasporto di Karaj, a pochi chilometri dalla capitale. Sono stati avvistati anche droni più a ovest di Karaj. Social media parlano di molteplici esplosioni vicino a Karaj che hanno fatto tremare edifici e finestre e svegliato i residenti. Esplosioni sono state segnalate anche a Varamin, a sud-est di Teheran, secondo l'agenzia di stampa statale Irna.
Israele, Idf dirama allarme a popolazione: lanci razzi da Libano
L'esercito israeliano ha rilevato lanci di razzi dal Libano e ha diramato un allarme, invitando le comunità del nord del Paese a cercare riparo. "Si invita la popolazione a rifugiarsi in aree protette", ha dichiarato l'esercito in un breve comunicato pubblicato sui social media dopo aver rilevato lanci di razzi dal Libano "diretti verso diverse comunità nel nord di Israele". In un altro comunicato, le forze israeliane hanno sottolineato di aver identificato due razzi caduti in aree del Libano meridionale dove "operano soldati israeliani", senza fornire ulteriori dettagli. L'Agenzia di stampa libanese (NNA) non ha ancora riportato la notizia dei lanci di razzi. L'avvertimento dell'esercito israeliano giunge in un contesto di crescente violenza, iniziata con l'offensiva israeliana contro il Libano il 2 marzo. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute pubblica libanese, l'offensiva israeliana ha causato finora 3.666 morti e oltre 11.321 feriti dal 2 marzo, mentre i bombardamenti continuano quotidianamente nonostante il cessate il fuoco concordato la scorsa settimana tra i due Paesi.
Usa lancia allerta per popolazione in Giordania
Il Dipartimento di Stato americano ha invitato stasera la popolazione a cercare riparo a causa del passaggio di proiettili nello spazio aereo giordano. Lo riporta la CNN. "Le segnalazioni indicano la presenza di missili, droni o razzi nello spazio aereo giordano", ha dichiarato l'ambasciata statunitense in Giordania in un comunicato. L'ambasciata ha inoltre affermato che continuerà a monitorare la situazione.
Pasdaran: "Nostra operazione rappresaglia finita, colpiti 21 obiettivi americani"
I Guardiani della rivoluzione hanno annunciato di avere portato a termine la loro rappresaglia per gli attacchi americani di questa notte. "A seguito dell'operazione di successo condotta dalla Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, che ha colpito 21 obiettivi nelle basi aeree e navali statunitensi nella regione e abbattuto un drone MQ9 sopra la contea di Jam, e in risposta alla continua aggressione del nemico, l'operazione di rappresaglia è stata completata", si legge in una nota divulgata dall'agenzia Tasnim. "Le nostre forze sono pronte a dare una risposta schiacciante e decisiva a qualsiasi ulteriore aggressione nemica, e le conseguenze di qualsiasi atto del genere saranno a carico del nemico americano", avvertono i Pasdaran.
Pasdaran: colpita base americana al-Azraq in Giordania
La base americana di Al-Azraq in Giordania è stata colpita da un attacco missilistico iraniano. Lo riferisco i media iraniani citando un annuncio dei Pasdaran.
Iran: colpite basi Usa in Kuwait e Bahrein
Il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (Irgc) ha annunciato di aver colpito basi in Kuwait e Bahrein in risposta ai rinnovati raid aerei statunitensi contro l'Iran. "In due ondate di operazioni, diciotto importanti obiettivi appartenenti all'esercito statunitense sono stati colpiti" presso le basi di Ali al-Salem e Ahmad al-Jaber in Kuwait e la base aerea di Sheikh Isa in Bahrein, ha dichiarato l'Irgc citato dall'agenzia di stampa iraniana Irna. I media statali di Teheran avevano precedentemente riportato un attacco al quartier generale della Quinta flotta statunitense in Bahrein.
Usa: "Navi commerciali transitano a Hormuz, nessuna nostra imbarcazione colpita"
Gli Stati Uniti smentiscono l'Iran: le navi commerciali continuano a transitare in entrata e in uscita dallo Stretto di Hormuz. Lo afferma il Centcom, negando che il crocevia sia stato chiuso come invece dichiarato da Teheran. Le forze americane precisano inoltre che nessuna nave da guerra Usa è stata colpita, contrariamente alle dichiarazioni rilasciate dai media iraniani.
Iran: "Attaccheremo ogni nave che transiterà per Hormuz, ne abbiamo già colpite due"
L'esercito iraniano ha dichiarato che "qualsiasi nave che transiti nello Stretto di Hormuz sarà presa di mira", annunciando subito dopo di averne già colpite due.