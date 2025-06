Apple, al via oggi la WWDC 2025: le anticipazioni

Per gli appassionati della Mela giugno significa WWDC, l’annuale conferenza Apple dedicata principalmente agli sviluppatori nella quale vengono annunciate le principali novità software che arriveranno in autunno su iPhone, iPad e Mac. La conferenza, “una settimana di tecnologia e creatività” l’hanno ribattezzata da Apple, si potrà seguire online sul sito ufficiale e avrà il suo momento più importante fissato con il keynote di lunedì 9 giugno alle 19.00 che sarà possibile seguire in diretta. Ma sono oltre 100 le sessioni dedicate a design, strumenti, tecnologie insieme a gruppi di lavoro e incontri con la community che daranno la possibilità non solo agli appassionati ma soprattutto agli sviluppatori di app di scoprire tutte le novità che ha in cantiere Apple.

La novità principale

Ma quali sono gli annunci più rilevanti che dobbiamo aspettarci? Quello di cui si sta più parlando nei giorni che precedono la conferenza è un cambiamento radicale nella numerazione dei sistemi operativi, che prenderanno il numero dell’anno “principale” a cui questi sistemi operativi si riferiscono. Siccome i nuovi sistemi operativi vengono rilasciati da Apple a settembre, l’anno “principale” in cui sono "in funzione" è quello successivo (2026 nel nostro caso). E così da iOS 18 (il sistema operativo attuale degli iPhone) si passerà direttamente ad iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26, watchOS 26 e visionOS 26. Una scelta che, con ogni probabilità, andrà ad uniformare le varie versioni, che al momento hanno numerazioni differenti.

Le novità in arrivo su iPhone

Essendo il software il focus della WWDC, le novità principali si aspettano soprattutto, come sempre, su iOS 26. Un aggiornamento che, secondo la maggior parte dei rumor, andrà a modificare in maniera radicale il look del sistema operativo: Apple aggiornerà i colori, i menu, le icone, i pulsanti in modo tale da renderli uguali su tutti i dispositivi ma soprattutto da renderli più moderni e più leggibili. Si parla di un look "fluttuante" e trasparente per i pulsanti e per altri elementi dell'interfaccia come pulsanti dal design più arrotondato; inoltre la maggior parte delle app potrebbe presentare una barra di navigazione inferiore a forma di “pillola”. Ci sarà enfasi sui menu a comparsa che offriranno più opzioni con un tocco, e i widget nella schermata di blocco e nella schermata Home avranno un nuovo aspetto. Tra le altre novità, una funzionalità basata sull’intelligenza artificiale per migliorare la resa delle batterie e una nuova app Salute.

Le altre novità in arrivo

Attesi miglioramenti anche su iPad e Mac, in arrivo un design rivisitato anche questo simile al vetro con nuovo aspetto per icone, menu, pulsanti, app. Mentre l’interfaccia dell’Apple Watch sarà sempre più simile a quella del visore Vision Pro che ricorda anche in questo caso i vetri e menu più arrotondati. Al momento non ci sono indiscrezioni particolari ma tutto fa pensare che possano arrivare anche annunci e novità su Apple Intelligence e in generale sul mondo dell’intelligenza artificiale.