Enjoy Cube, la rivoluzione degli smartphone usati

Un “cubotto” realizzato in Italia grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale è in grado, in pochi istanti, di analizzare da cima a fondo uno smartphone offrendo poi una valutazione chiara, onesta e oggettiva. L’abbiamo provato in anteprima, ecco come funziona e a chi è rivolto

Enjoy Cube è la nuova avventura di Prestige Group Srl, azienda barese specializzata in tecnologia che ha, tra i suoi brand, anche EnjoyRicondizionati.it, una delle realtà più importanti nel mondo della seconda mano (qui il nostro servizio su EnjoyRicondizionati). Dopo dieci anni di esperienza nel settore nel 2022 l’azienda ha deciso di aprire una divisione di sviluppo software basata sull’intelligenza artificiale per replicare su uno strumento personalizzato e costruito ad hoc, ci spiegano, l’esperienza di valutazione e diagnosi, andando così a velocizzare tutte le fasi di permuta e riacquisto dei dispositivi. Un’idea appena brevettata presentata in anteprima a Sky TG24 nella giornata nazionale del Made in Italy. Ecco tutte le caratteristiche.

Prestige Group ci mostra in anteprima il funzionamento di Enjoy Cube

Che cos’è Enjoy Cube Enjoy Cube è un servizio che si rivolge ai venditori ma che riguarda principalmente i privati che vogliono rivendere il proprio smartphone. Si tratta di un cubo dotato di tecnologie di computer vision e di data detection che lavora con un modello di intelligenza artificiale basato su algoritmi di apprendimento automatico sviluppati internamente, che permette ai negozianti di valutare in maniera automatizzata gli smartphone, sia dal punto di vista estetico che hardware che software, eliminando i tempi di valutazione “umana” e soprattutto eventuali errori dovuti a calcoli spesso soggettivi. Si tratta dunque, come spiegano orgogliosi i fratelli Daila e Stefano Petrillo, entrambi co-founder di Prestige Group srl & EnjoyRicondizionati.it, di uno strumento che garantisce la massima trasparenza ai clienti privati garantendo loro una valutazione chiara, onesta, oggettiva.

Enjoy Cube effettua in pochi istanti oltre 170 test

Come funziona Ma cosa avviene all’interno di questa “scatola magica”? Una volta che il cliente ha portato il proprio vecchio smartphone nel negozio (magari solo perché vuole avere una valutazione di un bene presente da anni inutilizzato in un cassetto, oppure perché vuole cambiare telefono dando in permuta quello attuale), questo viene collegato alla scatola con un cavo USB e poi inserito dentro. In pochi secondi Enjoy Cube riconosce il telefono effettuando uno scanning completo della parte esterna (segni, graffi, crepe, scheggiature) e della parte interna (chip, memoria, sistema operativo). Prima di concludere l’operazione il cliente riprende lo smartphone e, seguendo le indicazioni sullo schermo, scatta una foto e tocca il display con un dito, in modo che possano essere testate anche le fotocamere e la funzionalità touch. Conclusa anche questa operazione in pochissimi istanti apparirà la valutazione del telefono: questa potrà essere accettata oppure rifiutata, senza alcun vincolo.

Enjoy Cube è stato inventato, progettato e realizzato interamente in Italia

Controlla anche se il telefono è stato rubato o è sotto contratto “Attraverso il nostro software - spiega Stefano Petrillo - vengono espletati oltre 170 test approfonditi come ad esempio l’analisi tecnica della scheda madre, la temperatura, l’emissione di radiazioni da parte delle antenne, la funzionalità NFC. I nostri test permettono anche di controllare se il telefono sia idoneo ad un’operazione di compravendita, ad esempio se è stato rubato, se è controllato da terzi, se è stato riparato o se alcuni pezzi sono stati sostituiti, se è sotto contratto telefonico”. Al termine della valorizzazione del bene Enjoy Cube è anche in grado di rilasciare una ricevuta fiscale, che indica che quel bene è stato ceduto al negozio da una persona fisica (il rivenditore potrà poi rivenderlo con l’esenzione dell’IVA). Lato negoziante, Enjoy Cube è adatto anche ad effettuare diagnosi nei centri di riparazione e potrà essere collegato agli store online (come eBay) in modo da mettere immediatamente in vendita l’oggetto appena acquisito.

Enjoy Cube può essere usato anche per effettuare diagnosi nei centri di riparazione

I clienti diventano “attori principali” Il “cubotto”, spiegano ancora i due founder, sarà offerto ai negozi con la formula del noleggio operativo e punta a farli diventare più attraenti, perché i clienti potranno diventare gli attori principali vendendo loro stessi il proprio prodotto. Prodotto che poi potrà avere una seconda vita proprio grazie al ricondizionamento. “Dal punto di vista commerciale in questa fase - ci spiega Dalila Petrillo - stiamo cercando dei partner interessati ad aumentare il traffico nei loro punti vendita perché con Enjoy Cube ogni bene si trasforma in una nuova opportunità di rinnovamento e di attrazione”. Nel progetto c’è tanta intelligenza artificiale e anche tanto Made in Italy, aggiunge Stefano Petrillo: “Il ruolo che vogliamo avere con Enjoy Cube è quello di tornare a restituire l’industria tecnologica degli smartphone al territorio nazionale: grazie all’intelligenza artificiale possiamo diventare leader di mercato facendo tornare il Made in Italy a esprimere tutto il suo potenziale”. Enjoy Cube ha due importanti risvolti: quello della sostenibilità e quello del risparmio: il servizio permette di rimettere in circolo dispositivi che, riparati, possono tornare a nuova vita evitando dunque gli sprechi e l’acquisto di smartphone sempre nuovi; inoltre permette di vendere un oggetto lasciato a prendere polvere in un cassetto, guadagnando denaro.

Il Multitest