Grab&Go, il Telepass arriva sugli scaffali

Telepass prova a compiere un ulteriore passo nel mondo della mobilità in continua mutazione. Nasce infatti il nuovo servizio Grab&Go, con lo storico dispositivo di telepedaggio che passa dall’essere un sistema ad abbonamento ad uno più alla portata di tutti specialmente di chi viaggia in maniera più occasionale. Dall’abbonamento all’on-demand, per una mobilità più immediata e meno vincolata e vincolante. Questo non cambierà la visione e gli obiettivi dell’azienda che da 35 anni è attiva nel telepedaggio ma punta a farla crescere andando ad intercettare quei milioni di automobilisti che ancora non hanno scelto il pagamento più rapido ai caselli autostradali.

Ma non solo. Perché Grab&Go da accesso a tutto il network di servizi Telepass, non soltanto al pagamento del transito sulle strade a scorrimento veloce. Si parte dalla proprietà del dispositivo che diventa del cliente dal momento in cui questo lo acquista nel punto vendita, che siano i supermercati della grande distribuzione oppure i magazzini di elettronica, trovandolo comodamente sullo scaffale come un qualsiasi prodotto. La rete punterà ad avere 1.000 punti vendita già entro la fine dell’anno, aggiungendo anche un network di e-commerce in supporto, con l’acquirente che avrà anche facilità di attivazione visto che basterà inquadrare il QR Code legato al dispositivo per renderlo operativo grazie all’app Telepass e alla tecnologia NFC.