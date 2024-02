Così i forni dei grandi chef entrano in casa

UNOX, marchio professionale utilizzato nei ristoranti stellati, si apre al pubblico con una divisione, chiamata Unox Casa, che ha l’intento di portare ai consumatori privati le performance dei forni ultra-tecnologici di altissimo livello

Il marchio UNOX è conosciuto a livello mondiale per essere il brand di forni professionali più venduto al mondo, il brand tecnico utilizzato dai grandi chef. Dall’esperienza di UNOX nasce la nuova divisione Unox Casa, con l’intento di portare ai consumatori privati le performance dei forni usati nei grandi ristoranti stellati. Forni potenti, intelligenti, semplici da utilizzare e pensati per chi ama cucinare.

Unox Casa, la linea di forni professionali per la casa

Un prodotto ultra-tecnologico A farci conoscere la nuova linea Unox Casa presso lo showroom di Milano, il direttore generale Matteo De Lise: “Tre anni fa, durante il Covid, abbiamo avuto un’importante intuizione, e cioè guardare anche al mercato del cliente finale. Abbiamo pensato: se le persone non possono andare al ristorante - perché i ristoranti sono chiusi - portiamo il ristorante a casa delle persone. Da qui - continua - l’idea di prendere il nostro forno top di gamma e ridisegnarlo adattandolo ad essere inserito in un ambiente di cucina di alto livello. E così abbiamo sviluppato un prodotto con un controllo assoluto delle dinamiche fisico-chimiche del processo di cottura e dei maggiori fattori che su questo processo impattano, in modo tale che qualunque cosa cucinata all’interno del forno venga perfetta”.

Due i modelli: quello con due forni sovrapposti e quello con un forno singolo

Come funzionano i forni Model 1 e Model 1S I forni Unox Casa sono caratterizzati da una semplicità di utilizzo e da un’interfaccia e una user experience digitale che consente in maniera intuitiva di cucinare piatti prelibati senza difficoltà. Due i modelli: il top di gamma si chiama Model 1 ed è una sorta di “totem tecnologico” che offre la versatilità di due forni professionali, uno sovrapposto all’altro; il “fratello minore” (se così si può dire) è il Model 1S, dove la “S” sta per “single”, che offre una camera di cottura singola e un forno più compatto. Tra le caratteristiche particolari di questi forni, la presenza di una cappa elimina-odori attraverso un sistema integrato a carboni attivi che mantiene l’aria sempre fresca e pulita in cucina e la funzione di lavaggio automatico in due modalità (lavaggio/risciacquo) che pulisce automaticamente il forno con una soluzione di acqua e detergente brevettato da UNOX. Ancora, i forni Unox Casa integrano porte a triplo vetro che forniscono un isolamento praticamente totale e, tra gli accessori, offrono un affumicatore a chip di legno.

Il display intelligente dei forni Unox Casa

Tutte le funzionalità I forni, ci spiegano, sono dotati della stessa tecnologia di intelligenza artificiale e know-how nelle cotture attualmente utilizzati nelle cucine dei migliori ristoranti al mondo. Grazie all’interfaccia digitale è possibile attivare oltre 400 programmi di cottura automatici ma ovviamente c'è una modalità manuale attraverso cui si possono scegliere temperatura, minuti di cottura, ventola, umidità o estrazione di calore. La funzionalità forse più semplice da usare si chiama invece Autocook: permette di cucinare in maniera automatica lasciando prendere tutte le decisioni al forno. Attraverso il menu si può scegliere se si sta per cucinare carne, pesce o verdure, se si vuole friggere (ad aria), se si vuole usare la funzionalità di cottura al vapore, se si vuole cucinare sottovuoto, usare la funzione panetteria/pasticceria, se si vogliono riscaldare degli alimenti. Per ogni step è possibile poi effettuare scelte sempre più dettagliate (ad esempio, in caso della carne, se si tratta di manzo o pollo, se stiamo cucinando una bistecca, una fiorentina, un hamburger, degli spiedini e poi ancora il tipo di cottura o il tipo di finitura), e così via per moltissimi alimenti. Piccola curiosità: il sistema non "chiede" il peso degli alimenti ma grazie a dei sensori lo calcola analizzando il livello di umidità. Attraverso la modalità Multitime è poi possibile impostare fino a dieci timer diversi all’interno della stessa camera di cottura per cuocere - appunto - fino a dieci pietanze diverse. Infine, UNOX offre anche una piattaforma digitale “Cook Like a Chef” che mette in contatto i clienti con i Corporate chef di Unox Casa con video ricette (che si possono scaricare direttamente sul forno) e masterclass live.

I piatti preparati dallo chef Federico Ramin