300EOS, da BTicino il citofono smart con Alexa integrato

Chi l’ha detto che un oggetto presente da decenni nelle nostre case, come il citofono e il videocitofono, non possa diventare un oggetto smart e connesso? Abbiamo provato il videocitofono smart Classe 300EOS with Netatmo di BTicino, uno dei prodotti di punta dell’azienda lombarda, parte del gruppo Legrand.

Le caratteristiche principali

300EOS è un videocitofono connesso Wi-Fi vivavoce con un grande display LCD touch verticale a colori da 5 pollici dotato anche di tasti fisici per l’attivazione della serratura e delle altre funzioni principali. Il videocitofono offre, innanzitutto, la possibilità di rispondere e aprire il portone a distanza (utile ad esempio per case grandi o se si vuole rispondere anche se si è fuori casa, per simulare la propria presenza o, ad esempio, per chiedere a un fattorino di tornare il giorno successivo) tramite l’app Home + Security, disponibile per Android e iOS. Tramite il display touch è possibile anche accedere alla lista chiamate, ai comandi della smart home e, se presenti, si può chiamare il centralino di portineria, scegliere quale telecamera guardare o accendere la luce nelle scale, solo per fare alcuni esempi. Nelle nostre prove la funzione citofonica si è sempre comportata egregiamente; utile la modalità di rilevamento facciale che posiziona automaticamente al centro del display il viso della persona.

Le altre funzioni smart

Il videocitofono Classe 300EOS è dotato di segreteria videocitofonica - che permette a chi citofona e non riceve risposta di lasciare un messaggio - ed ha Alexa integrato. Questo significa che è possibile interagire con l'assistente vocale di Amazon per attivare sia le funzioni di videocitofonia (Alexa, apri il portone; Alexa, rispondi alla chiamata) sia quelle tradizionali della smart home come - solo per fare alcuni esempi - l’accensione di luci o di riscaldamento, la riproduzione di musica o di podcast, la richiesta di informazioni su meteo.

La nostra prova

Abbiamo trovato comodi e utili i comandi touch illuminati che rendono facilmente disponibili tutte le funzioni videocitofoniche principali, mentre un ulteriore tasto può essere destinato alle funzioni preferite selezionabili dall'utente. Siamo rimasti soddisfatti della semplicità di installazione (nel nostro caso, in un sistema citofonico a due fili) mentre abbiamo rilevato che sull’app installata su iOS la notifica di ricezione chiamate si ripete per diverse volte (non accade invece su Android - speriamo in una soluzione a breve). Inoltre, abbiamo trovato il logo dell’app un po’ “anonimo” e poco riconoscibile. Disponibile in versione bianca o nera, 300EOS ha anche vinto l’IF Design Award 2021. Il prezzo non è basso anche se a nostro avviso è adeguato: di listino costa circa 600 euro.

Pro e Contro

PRO:



Design

Semplicità di utilizzo

Alexa integrato

CONTRO: