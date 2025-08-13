Marina di Massa, scappa da alt e muore in inseguimento dei carabinieri

A perdere la vita un motociclista che non ha rispettato l'alt di una pattuglia del Radiomobile a Forte dei Marmi ed è scappato sul lungomare. Il 48enne avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro alcuni pali, quindi è andato in arresto cardiaco

Un motociclista di 48 anni è morto la notte scorsa a Marina di Massa dopo che non si era era fermato all'alt di una pattuglia del Radiomobile a Forte dei Marmi (Lucca). Secondo quanto ricostruito l'uomo è poi scappato a bordo del mezzo sul lungomare, ha perso quindi il controllo della moto andando a sbattere contro alcuni pali, ed è andato in arresto cardiaco.

L'incidente si è verificato verso le 4,30 all'altezza della rotonda di piazza Bad-Kissingen. La stessa pattuglia che lo inseguiva ha agito subito con le prime manovre di rianimazione, ma non c'è stato nulla da fare.

I soccorsi e il decesso

Il personale sanitario ha proseguito gli interventi rianimatori ma nonostante i tentativi, non è stato possibile salvarlo. Il motociclista, sempre in arresto cardiaco, è stato portato d'urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Massa, ma i sanitari hanno constatato il decesso. Secondo quanto si apprende, l'uomo- che sarebbe originario di Milano- non si è fermato a un posto di controllo stradale vicino al pontile di Forte dei Marmi. All'esibizione della paletta da parte della pattuglia, il 48enne anziché arrestare la marcia, è fuggito sul lungomare in direzione nord, verso Marina di Massa. La pattuglia dei carabinieri, sempre secondo ricostruzioni, lo ha inseguito mantenendosi a una certa distanza ma a Marina di Massa, in prossimità della rotonda, il 48enne non avrebbe più governato la moto: anziché girare correttamente intorno alla rotatoria, forse anche per la velocità, è andato a sbattere contro dei pali. L'impatto gli ha causato lesioni e quindi l'arresto cardiaco. Gli accertamenti proseguono da parte della Polizia stradale.