Novità Western Digital, abbiamo provato SanDisk Desk Drive da 8TB

In un piccolo cubetto portatile un hard-disk SSD da 8TB per archiviare e lavorare su file anche molto pesanti o per fare backup interi del proprio PC. E poi tante altre novità nel campo dell’archiviazione

Leader da oltre cinquant’anni nelle soluzioni di storage dei dati, oltre 12 stabilimenti produttivi, 53mila dipendenti e 13mila brevetti sviluppati e sostenuti. Western Digital ha presentato moltissime novità sia per i clienti domestici che per i professionisti che per le aziende. Noi abbiamo provato il prodotto forse più interessante (a nostro giudizio) tra quelli appena presentati e arrivati in Italia: stiamo parlando di SanDisk Desk Drive da 8 terabyte.

SanDisk Desk Drive: che cos’è e come funziona SanDisk Desk Drive da 8 TB è un hard-disk allo stato solido (SSD) con la capacità più elevata mai raggiunta, racchiuso in un’elegante scatoletta dal peso di diverse centinaia di grammi. L’hard-disk esterno è pensato principalmente per i content creator, i fotografi, i grafici, i musicisti, gli editor video e per tutti i professionisti che hanno bisogno di un prodotto affidabile sia per eseguire i backup dei propri documenti, sia per accedere molto rapidamente a foto, video e file ad alta risoluzione. Un sistema di archiviazione portatile utile, ad esempio, per alleggerire l’hard-disk del proprio PC e per archiviare progetti molto pesanti, che grazie all’alta velocità di trasferimento dati (fino a 1.000 MB/s) possono essere caricati e letti in maniera fulminea. Desk Drive va alimentato tramite una presa di corrente e all’interno della confezione troviamo un cavo USB Type-C con adattatore anche per la porta USB tradizionale. L’SSD è pre-formattato exFAT ed è quindi compatibile sia con i PC Windows che con i sistemi macOS; noi l’abbiamo provato anche collegato a un iPad Pro ed ha funzionato in maniera egregia.

C’è anche il software per il backup Non solo archiviazione: con SanDisk Desk Drive è possibile automatizzare le procedure di backup del proprio PC o del proprio Mac. Questo grazie all’accordo con Acronis, che dà la possibilità a chi acquista il prodotto di scaricare gratuitamente il software True Image (Desk Drive è anche pienamente compatibile con Time Machine di Apple). Nella nostra prova abbiamo trovato il prodotto particolarmente utile e versatile soprattutto per lavorare su file di grandi dimensioni e su diversi dispositivi. Abbiamo, ad esempio, lavorato montando file video 4K con grande semplicità e nelle nostre prove abbiamo trasferito decine e decine di gigabyte in pochi secondi. Il prezzo di Desk Drive non è basso: la versione da 4TB costa 447,99 euro, quella da 8TB che Western Digital ci ha dato in prova costa 807,99 euro. E dal prossimo anno, con ogni probabilità, spiegano da WD, potrebbe essere disponibile anche una versione da ben 16TB.