Nintendo Switch 2: Monster Hunter Stories 3 e tante nuove uscite

Nel Nintendo Direct: Partner Showcase del 31 luglio, Nintendo ha svelato una raffica di titoli in arrivo su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch, mettendo in primo piano due pesi massimi: Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection e EA SPORTS™ FC 26. Il nuovo capitolo della saga RPG di Capcom porterà i giocatori in una drammatica avventura tra mostri leggendari, guerre tra regni e misteri ambientali. Il protagonista, un giovane. Rider, dovrà cavalcare creature colossali per riportare l’equilibrio tra due nazioni in conflitto, in un mondo minacciato da un simbolo oscuro. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection arriverà nel 2026 in esclusiva su Nintendo Switch 2.