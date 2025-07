Revolut porta le eSIM in Italia: connettività globale senza roaming

Revolut, la "super app finanziaria" con oltre 60 milioni di clienti nel mondo, ha annunciato il lancio delle eSIM in Italia, segnando un nuovo passo nella sua espansione nel nostro Paese. Il servizio, disponibile da oggi per tutti i clienti italiani con dispositivi compatibili, consente di attivare una eSIM direttamente dall’app Revolut, senza necessità di una SIM fisica. I piani dati partono da 1,50 euro per 1 GB e arrivano fino a 20 GB, con copertura in oltre 100 Paesi. L’iniziativa mira a eliminare i costi di roaming e a garantire una connessione stabile e immediata anche all’estero.

Un’offerta pensata per chi viaggia

La nuova funzionalità si rivolge in particolare ai viaggiatori, sempre più orientati verso mete extraeuropee come Stati Uniti, Emirati Arabi, Giappone e Sud-est asiatico, secondo quanto emerge dal Global Travel Spending Report di Revolut. L’eSIM può essere utilizzata in parallelo con una SIM fisica, permettendo di passare da un operatore all’altro senza interruzioni. Inoltre, i clienti con piano Ultra riceveranno ogni mese 3 GB di dati inclusi, utilizzabili in oltre 100 Paesi. Connettendo l'eSIM - spiegano - i clienti possono utilizzare l'app Revolut senza esaurire il proprio piano dati: quindi, se un cliente Revolut atterra in un Paese e non ha accesso ai dati, può comunque accedere alla propria app Revolut e utilizzare tutti i prodotti e le funzionalità, inclusa la ricarica dati. “Con pochi tocchi sul telefono i nostri clienti possono attivare un piano dati ovunque si trovino, senza preoccuparsi di costi nascosti o della logistica legata all’acquisto di SIM locali”, spiega Elyas Sadou, Product Owner eSIM di Revolut.

Un ecosistema digitale sempre più integrato

Il lancio delle eSIM si inserisce in una strategia più ampia di Revolut, che ha recentemente annunciato anche l’introduzione di piani mobile in Europa. L’eSIM si aggiunge a un ecosistema che include prenotazioni di alloggi, accesso a lounge aeroportuali, copertura medica d’emergenza e cambio valuta a tassi competitivi. Con questa mossa Revolut rafforza il proprio posizionamento come piattaforma all-in-one per la gestione del denaro e della mobilità globale, offrendo ai clienti un’esperienza digitale completa, sicura e senza confini.