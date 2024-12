Echo Show 21, Alexa arriva sul grande schermo

Echo Show 21 vuole prendere il controllo dell’intrattenimento domestico, magari in cucina. E così oltre a proporre passo passo le ricette ha integrato anche il software della Fire Tv che permette di guardare la tv in diretta (molti i canali italiani presenti) o di accedere alle proprie app di streaming preferite come NOW, Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube e molte altre. E può ovviamente connettersi anche a servizi musicali come Spotify, Amazon Music o TuneIn. Molto utile la possibilità di poter comandare i contenuti multimediali con il telecomando (che però non permette di controllare widget o altre “skill” presenti su Echo Show 21).