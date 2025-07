Estate 2025: internet anche all’estero con l’eSIM di Airalo

Introduzione

Immagina di essere finalmente arrivato in un paradiso tropicale, pronto a rilassarti e a goderti il viaggio. Ma al tuo ritorno, ecco la sorpresa: una bolletta salatissima solo per aver usato internet sullo smartphone. È una situazione comune a molti viaggiatori, soprattutto quando si varcano i confini dell’Unione Europea.

Quest’estate, però, c’è un modo semplice e intelligente per evitarlo: con l’eSIM di Airalo, puoi restare connesso ovunque nel mondo senza preoccuparti delle tariffe di roaming. Anche le avventure più remote diventano digital-friendly.

Secondo un’indagine del Touring Club Italiano, nel 2024 circa il 93% degli italiani andrà in vacanza, e oltre il 35% sceglierà una destinazione all’estero. Tra spiagge, paesaggi mozzafiato ed esperienze indimenticabili, c’è un aspetto pratico da non sottovalutare: la gestione della connessione internet all’estero. I costi di roaming possono trasformare una vacanza da sogno in un incubo — ma evitarli è facile, se si parte preparati.

Airalo offre una soluzione 100% digitale: permette di acquistare e attivare eSIM locali, regionali o globali direttamente dal proprio smartphone, in pochi minuti. Nessuna SIM fisica, nessuna fila o complicazione all’arrivo. Solo connessione immediata, ovunque ti trovi.

Le eSIM Airalo sono disponibili per oltre 200 Paesi e regioni e offrono pacchetti dati flessibili, adatti a ogni tipo di viaggiatore: dal turista occasionale al nomade digitale. Un modo smart per viaggiare senza pensieri — e senza costi nascosti.

Ecco cosa sapere.