Z Fold7 e Z Flip7: abbiamo provato i nuovi smartphone Samsung

Galaxy Z Fold7 è sottilissimo e leggerissimo. Si apre in uno splendido schermo da 8 pollici e con la nuova user interface One UI 8 può supportare il meglio dell'intelligenza artificiale di Gemini. Il nuovo Galaxy Z Fold7 è dotato di fotocamera principale da 200MP affiancata da una ultra grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP così come quella per i selfie. Monta il processore Snapdragon 8 Elite. Tante le funzioni di intelligenza artificiale come regola audio, assistenza foto e Gemini live. Lo schermo amplia lo spazio a disposizione per lavorare, modificare contenuti, svolgere più operazioni contemporaneamente in multitasking. La cerniera che divide i due schermi è più sottile e leggera con una struttura multi binario che riduce la piega e migliora la durata.