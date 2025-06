Xiaomi Redmi Pad 2, basso costo massima resa

Il design del Redmi Pad 2 è elegante e resistente, grazie alla scocca in metallo di soli 7,36 mm. Pesa 510 grammi. È disponibile in tre colorazioni moderne: Graphite Gray, Mint Green e Lavender Purple. Il comparto fotografico include una fotocamera posteriore da 8MP e una frontale da 5MP, sufficienti per videochiamate e scatti occasionali. Le fotocamere del PAd Xiaomi sono pratiche e funzionali, ideali per chi cerca un tablet per comunicare, studiare o lavorare, ma non per chi ha esigenze fotografiche elevate.