Condizionatori fissi, come funzionano? Cosa c'è da sapere

Le unità di condizionamento dell'aria esterna sono progettate per resistere a condizioni meteorologiche avverse in condizioni meteorologiche comuni, in grado di resistere a vento, pioggia e neve. Condizioni estreme, come nevicate molto abbondanti, potrebbero influenzare il sistema. Dunque non sarebbe necessario coprire i condizionatori per garantirne il loro corretto funzionamento, ma è importante non dimenticare di effettuare la corretta manutenzione.

Coprire l'unità esterna può essere comunque utile in alcune situazioni specifiche, come durante l'autunno, per evitare che foglie o altri detriti finiscano all'interno dei dispositivi. In questo caso si consiglia di coprire solo la parte superiore dell'unità, perché, se è completamente coperta, ci potrebbero essereproblemi di umidità e corrosione.

