Quanto costa un'ora d'aria condizionata? Impatto su consumi e bollette

Ci sono comunque diverse accortezze da tenere presenti per poter risparmiare. Prima di tutto, il climatizzatore richiede pulizia e manutenzione per poter funzionare correttamente, ed è anche importante controllare la tenuta del circuito del gas. Se il condizionatore non viene manutenuto correttamente tende, infatti, a lavorare sotto sforzo: consuma fino al 30% in più di energia elettrica rispetto ai parametri di fabbrica.

Poi, in fase di installazione, è importante collocare il climatizzatore nella parte alta della parete: l’aria fredda tende, infatti, a scendere e si mescolerà più facilmente con quella calda che invece tende a salire.

Utile anche chiudere le persiane, abbassare le tapparelle o schermare con tende i serramenti nelle ore centrali delle giornate estive. Questo permette di ridurre la luce solare all’interno dell’abitazione e di conseguenza l’energia richiesta dai climatizzatori.

Nelle ore più calde è utile anche ridurre l’utilizzo di apparecchiature (computer, televisori, elettrodomestici, luci) che contribuiscono ad aumentare la temperatura interna dell’abitazione.

Da valutare, poi, l’impianto a pompa di calore che può essere abbinato a un sistema fotovoltaico in grado di coprire il consumo di energia elettrica necessario per il funzionamento della macchina. Essenziale in questo caso è la sincronizzazione del funzionamento del climatizzatore con la produttività dell’impianto, che è massima durante le ore centrali della giornata.

