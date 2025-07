Saros Z70, Roborock reinventa il robot aspiralpolvere

Bisogna sapere che il robot lavora con una sua logica: prima lava ed esamina ciò che incontra, solo nelle fasi successive sposta gli oggetti. Nella nostra prova Z70 non è stato sempre preciso. Ad esempio, l'intelligenza artificiale non ha riconosciuto i calzini, scambiandoli per altro e per sicurezza non ha rimosso. Il braccio si può anche spostare manualmente, in remoto, tramite app, sfruttando la telecamera incorporata. In generale riconosce oltre 108 tipi di oggetti, anche in condizioni di scarsa illuminazione, e può evitare ostacoli piccoli fino a 2 cm.