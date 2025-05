Honor 400, prezzo base 450 euro e funzionalità AI: le caratteristiche

Tra le caratteristiche più interessanti ci sono quelle basate sull'intelligenza artificiale e legate al comparto fotografico che confermano come l’IA sia ormai in grado di cambiare la fruizione di questi dispositivi, anche se con qualche piccolo difetto

Il nuovo Honor 400 vuole inserirsi in quella fascia di mercato che comprende quegli smartphone “premium” a costo moderato. Tra le funzionalità più interessanti ci sono quelle basate sull'intelligenza artificiale e legate al comparto fotografico che confermano come l’IA sia ormai in grado di cambiare la fruizione di questi dispositivi, anche se con qualche piccolo difetto. Questo smartphone vanta un display OLED da 6,55" con 5000 nit di picco e 120 Hertz di frequenza d'aggiornamento che rendono molto fluido il suo utilizzo. Nonostante le ottime caratteristiche tecniche il display pecca un po’ in visibilità se esposto al sole. Il processore è solido: si tratta di uno Snapdragon 7 Gen 3 che sopporta bene anche il gaming più spinto, riuscendo a rimanere freddo. Inoltre il nuovo Honor è dotato di un’ottima batteria da 5300 mAh che può reggere due giorni di utilizzo leggero e ha un tempo di ricarica molto breve, 46 minuti, grazie ai 66 Watt cablati.