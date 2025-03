Colloqui-fiume tra Usa e Russia a Riad, ma la tregua non c'è. LIVE

La dichiarazione congiunta di Stati Uniti e Russia dopo i colloqui in Arabia Saudita per un accordo di cessate il fuoco marittimo nel Mar Nero sarà pubblicata alle 9 di oggi, ora italiana. Lo riporta CBS News che cita fonti a conoscenza della tempistica decisa dalle due delegazioni. Sebbene i dettagli della dichiarazione non siano noti, i resoconti condivisi con l'amministrazione Trump dal team tecnico statunitense a Riad sembrano ottimisti, hanno aggiunto le fonti, secondo cui anche la delegazione ucraina che non ha partecipato ai colloqui ma era in Arabia Saudita è stati informata. Un precedente accordo mediato dall'Onu e dalla Turchia, da cui la Russia è uscita nel 2023, aveva consentito la navigazione marittima nel Mar Nero e l'esportazione di grano. Della delegazione statunitense hanno fatto parte Michael Anton del Dipartimento di Stato e Andrew Peek del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca. Il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz ha detto domenica che, se entrerà in vigore il cessate il fuoco marittimo, il prossimo passo sarà parlare della linea di controllo, "che sono le vere linee del fronte, entrando nei dettagli dei meccanismi di verifica, del mantenimento della pace, del congelamento" dello status quo "e poi, naturalmente, della pace piu' ampia e permanente".