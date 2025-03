Ucraina, la Cina fa chiarezza: "Invio di peacekeeper? Tutto falso"

Peacekeeper cinesi in Ucraina? Tutto falso. In queste ore, infatti, la Cina ha smentito ufficialmente l'esistenza di trattative con l'Europa per il possibile invio di tutori della pace nelle aree martoriate dalla guerra russo-ucraina (LE NEWS IN DIRETTA) in corso e nell'ambito dell'iniziativa di creare quella che è stata definita una “coalizione di volenterosi”. Sabato scorso, in questo senso, la testata tedesca Welt am Sonntag, citando fonti vicine all'Ue, ha rivelato che la stessa Cina avrebbe chiesto a Bruxelles se una simile iniziativa sarebbe possibile o persino auspicabile dal punto di vista del continente europeo. Pechino però, come detto, ha fortemente negato l'esistenza di colloqui con l'Europa per l'eventuale invio di peacekeeper in Ucraina. "Non è affatto vero", ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, rispondendo alla stampa in merito. "La posizione della Cina sulla crisi ucraina è coerente e chiara", ha aggiunto il portavoce della diplomazia cinese che non ha mai condannato esplicitamente l'invasione russa dell'Ucraina. La Cina, ha aggiunto, rivendica la sua "neutralità", segnalando come anche Mosca e Pechino abbiano più volte insistito sulla loro partnership "senza limiti".