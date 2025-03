Ucraina, Oggi a Riad i colloqui delle delegazioni Usa e Russia. LIVE

Oggi a Riad i colloqui della delegazione di Washington e quella di Mosca sulla guerra in Ucraina. La Casa Bianca punta a raggiungere un accordo di tregua tra l'Ucraina e la Russia entro il 20 aprile, che quest'anno coincide con la Pasqua sia per la Chiesa cattolica che per quella ortodossa. 'Solo io posso far cessare la guerra', dice Trump, mentre fanno discutere le parole dell'inviato americano Witkoff, secondo cui il leader russo Putin 'non è una cattiva persona', anzi 'è molto intelligente'. Zelensky ha definito 'utili' i colloqui di ieri a Riad.

