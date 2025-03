Tregua in Ucraina, i colloqui tra Usa e Russia a Riad

La delegazione di Kiev, ora, resterà nella capitale saudita e “non tornerà” per “poter avere consultazioni dopo i negoziati americani con lo Stato aggressore", ha detto Serhiy Leshchenko, consigliere del capo dell'ufficio del presidente Volodymyr Zelensky. “Questi negoziati continueranno per un po' di tempo", ha aggiunto. Secondo il consigliere, le trattative sono a livello "tecnico". "Solitamente i negoziati non durano un giorno, a volte durano mesi e alcuni, come quello per la soluzione del conflitto in Medio Oriente, durano anni", ha ribadito