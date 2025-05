Elezioni Portogallo, candidati alle parlamentari e scenario politico

Introduzione

Sono in programma domenica 18 maggio le elezioni anticipate per il rinnovo del Parlamento in Portogallo, resesi necessarie dopo la caduta del governo di minoranza guidato da Luis Montenegro. Si tratta della terza chiamata alle urne dal 2022. La crisi politica si è aperta l’11 marzo di quest’anno, quando il Parlamento lusitano ha respinto la mozione di fiducia presentata dal governo di centrodestra guidato appunto da Luís Montenegro: essendo stata respinta la mozione, l’esecutivo è automaticamente caduto. In quella occasione solamente i deputati di Iniziativa liberale hanno votato a favore insieme ad Alleanza democratica, la coalizione di socialdemocratici e popolari che aveva vinto le elezioni il 10 marzo del 2024. I deputati socialisti, quelli di Chega, i comunisti, il Blocco di sinistra e altri partiti minori come Livre e gli animalisti del Pan hanno invece votato contro.