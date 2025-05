Elezioni Australia, avanti partito Albanese. Dutton ammette sconfitta

Il partito laburista del premier uscente Anthony Albanese si avvia a vincere le elezioni parlamentari in Australia. Quando ancora lo scrutinio non è terminato, il primo ministro in carica è in testa contro lo sfidante conservatore Peter Dutton, il quale avrebbe perso anche il suo seggio in Parlamento ascolta articolo

Il partito laburista del premier uscente Anthony Albanese si avvia a vincere le elezioni parlamentari in Australia. Quando ancora lo scrutinio non è terminato, il primo ministro in carica è in testa contro lo sfidante conservatore Peter Dutton. Dutton ha ammesso la sconfitta e avrebbe perso anche il suo seggio in Parlamento.

Albanese in testa Con un terzo dei seggi scrutinati, i laburisti hanno già raggiunto la quota dei 76 deputati necessari per la maggioranza alla Camera. Il premier uscente laburista Anthony Albanese, quindi, va verso il trionfo nelle elezioni generali australiane, in un voto influenzato dai problemi di inflazione e dai dazi di Trump. "È un momento di grande svolta. Questa potrebbe essere una grande vittoria per i laburisti. Ma è certamente una vittoria", ha detto l'autorevole analista elettorale di Abc Antony Green.