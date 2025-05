Elezioni in Australia, si sfidano laburisti e Coalizione liberale

Il 3 maggio voto anticipato per circa 18 milioni di australiani, in quella che sarà presumibilmente una serrata corsa tra lo schieramento del premier Albanese, di centrosinistra, e lo sfidante Peter Dutton della Coalizione Liberale-Nazionale, di centrodestra

Domani, 3 maggio, si tengono le elezioni in Australia , dopo che il premier laburista Anthony Albanese ha indetto un'elezione lampo. Il voto sarà incentrato soprattutto sul tema della crisi climatica, dell’energia nucleare e sugli alti prezzi delle case. Si prevede che circa 18 milioni di cittadini si recheranno alle urne, in quella che sarà presumibilmente una serrata corsa tra lo stesso Albanese e il suo rivale Peter Dutton. Ed è possibile che uno dei due dovrà formare il prossimo governo assicurandosi il sostegno di parlamentari indipendenti o di partiti minori.

Come si è arrivati alle elezioni

Dopo quasi 10 anni all’opposizione, il partito laburista australiano era arrivato al governo nel 2022, sostituendo l’esecutivo conservatore guidato da Scott Morrison. Ma in questi anni il programma economico di Albanese non ha convinto del tutto gli australiani. Il 28 marzo il primo ministro ha annunciato nuove elezioni. La scelta era attesa anche perché la legislatura sarebbe terminata naturalmente entro la fine di maggio. Va ricordato che la Costituzione australiana permette di convocare le elezioni in qualsiasi momento prima della fine della legislatura triennale della Camera bassa del parlamento federale.

Come funziona il sistema elettorale e quali sono le prospettive

In Australia vige il sistema della maggioranza assoluta che stabilisce che un candidato debba ottenere oltre il 50% dei voti per vincere la corsa elettorale. Se nessuno dei due partiti principali ottiene la maggioranza dei seggi, questi dovranno fare affidamento su partiti minori e/o indipendenti per ottenere fiducia e risorse. E ciò potrebbe comportare lunghe trattative dopo le elezioni.

I numeri

In queste elezioni, nello specifico, saranno in palio tutti i 150 seggi della Camera dei Rappresentanti, così come 40 dei 76 seggi del Senato. Un partito deve conquistare almeno 76 seggi alla Camera per formare un governo di maggioranza. Se non ci riesce, deve cercare di ottenere il sostegno dei partiti minori o dei parlamentari indipendenti. Allo stato attuale, il partito laburista ha 78 seggi alla Camera dei Rappresentanti, mentre la coalizione ne ha 57, con i partiti minori e gli indipendenti che si dividono i restanti. Ma con l'abolizione di un seggio alla Camera, il partito laburista perderà la maggioranza in Parlamento se ne perderà anche solo due.

Va poi considerato che nelle elezioni statali che in quelle federali, la percentuale di voti per i partiti minori e gli indipendenti è in costante aumento in Australia da decenni. E ha raggiunto livelli record nelle elezioni federali del 2022, con un australiano su tre che ha votato per candidati al di fuori dei due partiti principali.