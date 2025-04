Città australiana offre un lavoro da medico per 394mila euro

Julia Creek, un'offerta da record

A far emergere la storia è stata la testata Business Insider. La proposta non è nuova. Già nel 2022 il paesino si era fatto notare per la cifra monstre. Un'offerta per convincere un medico a trasferirsi nella comunità. Il professionista infatti sarebbe l'unico a prestare assistenza sanitaria nella cittadina. Che è molto isolata: è, per dire, a 19 ore di auto da Brisbane. Allora ad accettare era stato Adam Louws che all'Associated Press ha raccontato di non essersi pentito della sua scelta: "I soldi sono tanti ma non credo che la gente prenda in considerazione tutto ciò che un lavoro del genere può darti". Inoltre, ha aggiunto che la posizione a Julia Creek gli ha permesso di vivere come un tempo: "Tutti conoscono tutti". Qui era arrivato con la moglie e i quattro figli che con il tempo gli hanno fatto pesare le condizioni di isolamento. Così ha deciso di mollare e di trasferirsi. Ora che il precedente medico ha deciso di lasciare Julia Creek il posto è di nuovo vacante.