Trump: "Fatti molti progressi su Ucraina, sta andando bene"

Il presidente Usa in un incontro con gli ambasciatori americani spiega che Mosca e Kiev “andranno d'accordo sul cessate il fuoco marittimo". Rivendica progressi anche sul fronte mediorientale e taglia corto sulla polemica delle chat segrete sugli Houthi: "Nessuna informazione classificata è stata condivisa" ascolta articolo

Molti progressi sul fronte ucraino, altrettanti sul versante mediorientale. Il presidente Usa Donald Trump rivendica quanto fatto dalla sua amministrazione in poco più di due mesi dall’insediamento alla Casa Bianca. Sulla questione russa-ucraina, in un incontro con gli ambasciatori, il presidente ha parlato di "discussioni approfondite con Russia e Ucraina" che stanno "andando bene". Mosca e Kiev, ha spiegato, "andranno d'accordo sul cessate il fuoco marittimo", uno dei punti intermedi per arrivare a una pace definitiva. E annuncia che sta esaminando la richieste russe per una revoca delle sanzioni.

La chat segreta sugli attacchi agli Houthi Trump ha parlato anche della polemica interna più recente, quella della chat segreta in cui alti funzionari (insieme al vicepresidente JD Vance) discutevano dei piani per attaccare gli Houthi in Yemen e cui è stato aggiunto per sbaglio Jeffrey Goldberg, direttore della testata The Atlantic. Smentendo quanto parzialmente confermato dal suo team in precedenza, il tycoon ha tagliato corto: "Nessuna informazione classificata è stata condivisa. La nostra sicurezza nazionale è più forte che mai, abbiamo un gruppo incredibile". Poi si è scagliato contro Goldberg, "un viscido che fa male agli Stati Uniti" e che ha cercato soltanto di "farsi pubblicità con la storia della chat del Pentagono". Dall'altra parte, Michael Waltz - il consigliere per la Sicurezza nazionale che ha invitato per sbaglio il reporter in chat - può stare tranquillo. "Non deve scusarsi. Sta facendo del suo meglio", dice Trump. Trump: "Vance dice che gli europei sono parassiti? Ha ragione" Nella stessa chat, sempre secondo quanto riferito da Goldberg, il vicepresidente JD Vance definiva gli eruopei "parassiti". Trump è d'accordo: "Lo sono stati per anni, ma non li biasimo, biasimo Biden", ha detto riferendosi agli scambi commerciali e ai dazi. Leggi anche Usa, reporter aggiunto per sbaglio in chat Pentagono sui raid in Yemen