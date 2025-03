Signal, come funziona l’app e perché è più sicura di WA e Telegram

Introduzione

L’applicazione di messaggistica istantanea è finita al centro dell’attenzione dopo che il direttore della rivista The Atlantic Jeffrey Goldberg è stato inserito per sbaglio dal consigliere per la sicurezza nazionale Usa Michael Waltz in una chat riservata dell’amministrazione Trump in cui si discutevano i piani militari contro il gruppo Houthi in Yemen. Fin dalla sua creazione, Signal basa la sua esistenza sui concetti di privacy e sicurezza informatica, motivo per cui negli anni ha fatto breccia nelle comunicazioni intergovernative e tra i professionisti della rete. Ecco come funziona