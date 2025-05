Creative Aurvana Ace Mimi, suono personalizzato e audio top

Delle cuffie Aurvana Ace Mimi abbiamo apprezzato la praticità e le funzionalità. La batteria dura fino a 28 ore. Ottima la possibilità di ricarica wireless con Qi. La resistenza all'acqua IPX5 li rende ideali per gli allenamenti e le attività all'aperto, mentre i controlli touch personalizzabili e il supporto per gli assistenti vocali come Siri e Google Assistant aggiungono un ulteriore livello di comodità.