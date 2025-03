Usa, reporter aggiunto per sbaglio in chat del Pentagono sui raid contro Houthi in Yemen

L'11 marzo Jeffrey Goldberg, direttore di "The Atlantic", è stato invitato erroneamente dal consigliere nazionale per la sicurezza Waltz a un gruppo chiamato Houthi PC small group, sull'app Signal. Insieme a lui anche il vicepresidente Vance e alti funzionari. I membri si scambiavano informazioni sui raid per colpire le milizie yemenite. Non si sono accorti della sua presenza, fino a quando ha deciso di raccontare tutto in un articolo. L'opposizione dem chiede un'indagine, Trump fa scudo intorno alla sua squadra

Lo scorso 15 marzo gli Stati Uniti iniziavano ad attaccare i gruppi delle milizie Houthi in tutto lo Yemen. Jeffrey Goldberg, direttore della testata The Atlantic, sapeva che sarebbe successo: era stato aggiunto per sbaglio a una chat di gruppo sull’app Signal – “Houthi PC small group” - dove i più alti funzionari del Pentagono e della Sicurezza americana, oltre al vicepresidente JD Vance, parlavano dei dettagli dell’operazione militare. Nessuno se ne accorse. Goldberg alla fine decise di uscire dalla chat in sordina. Soltanto adesso, dopo aver pubblicato un suo articolo a riguardo, il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Brian Hughes ha ammesso il fiasco. "Il numero" di Goldberg, ha sintetizzato, "è stato erroneamente incluso in una chat di gruppo altamente confidenziale". Trump si mostra poco preoccupato per quanto successo: "Continua ad avere la massima fiducia nel suo team per la Sicurezza", dice la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. Dall'opposizione, il leader della minoranza dem al Senato Chuck Schumer chiede "un'indagine completa", parlando di "una delle violazioni più sbalorditive dell'intelligence militare di cui abbia letto da molto, molto tempo".