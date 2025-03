Yemen, Trump ordina raid su Sanaa contro Houthi. Morti alcuni civili

Trump all'Iran: "Cessate sostegno agli Houthi o conseguenze"

Nel messaggio social Trump ha chiesto agli Houthi di terminare gli attacchi contro le navi Usa. "Se non lo farete, l'inferno si abbatterà su di voi come non avete mai visto prima", ha ammonito il tycoon sulla falsa riga delle minacce ad Hamas. Poi ha rivolto un messaggio all'Iran: "Il sostegno ai terroristi Houthi deve cessare immediatamente. Non minacciate il popolo americano, il loro presidente, che ha ricevuto uno dei mandati più grandi nella storia presidenziale, o le rotte di navigazione mondiali. Se lo fate, fate attenzione, perché l'America vi riterrà pienamente responsabili e non saremo gentili al riguardo". Poi non ha risparmiato critiche al suo predecessore: "La risposta di Joe Biden è stata pateticamente debole, quindi gli Houthi senza freni hanno continuato ad andare avanti. È passato più di un anno da quando una nave commerciale battente bandiera statunitense ha navigato in sicurezza attraverso il Canale di Suez, il Mar Rosso o il Golfo di Aden. L'ultima nave da guerra americana ad attraversare il Mar Rosso, quattro mesi fa, è stata attaccata dagli Houthi più di una dozzina di volte. Questi assalti implacabili sono costati agli Stati Uniti e all'economia mondiale molti miliardi di dollari, mettendo allo stesso tempo a rischio vite innocenti".

Fonti Usa al Nyt: "Attacchi potrebbero durare diversi giorni"

Secondo quanto riferito da alcuni dirigenti americani al New York Times, gli attacchi di Washington contro l'arsenale militare degli Houthi nello Yemen potrebbero durare "diversi giorni" con una variazione d'intensità tarata in base alla reazione dei ribelli. Un ostacolo agli attacchi arriva dalla collocazione dei siti nascosti in gran parte nel sottosuolo yemenita, una posizione che secondo le agenzie d'intelligence in passato ha reso difficile localizzare i sistemi d'armi. Sull'ipotesi di estendere gli attacchi al resto del Paese promossa dai "falchi" dell'amministrazione, Trump prende tempo.