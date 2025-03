Francia, in arrivo un manuale su come sopravvivere in caso di guerra

Introduzione

La Francia sta per distribuire ai cittadini un manuale di sopravvivenza, di circa 20 pagine, con indicazioni e consigli utili per prepararsi a eventi straordinari e minacce come catastrofi ambientali e inondazioni, fughe radioattive, incidenti industriali, attacchi informatici, epidemie, attentati di stampo terroristico e anche conflitti armati. Secondo i media francesi il libricino potrebbe arrivare già prima dell’estate. Ecco cosa sappiamo