La Svezia prepara 30mila tombe per i suoi soldati in caso di guerra

La Chiesa di Svezia a Goteborg è stata incaricata dall'Agenzia nazionale per le emergenze civili (Msb) di prepararsi alla possibilità di seppellire 30mila soldati in caso di guerra o di un "grave disastro". Lo riporta il Nordic Times, secondo cui i leader svedesi hanno recentemente cercato di far passare il messaggio che la Svezia è già in guerra con la Russia, o almeno che la guerra potrebbe diventare presto una realtà. La Msb ha anche esortato le chiese e gli impresari funebri svedesi a preparare e mettere in sicurezza i terreni per poter seppellire un numero molto elevato di morti in breve tempo.