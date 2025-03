Ancora raid di Israele su Gaza. Ucciso il nuovo premier di Hamas. LIVE

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha accusato il capo dello Shin Bet (Sicurezza Interna), Ronen Bar, di aver indagato sul ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, senza il suo consenso: lo rende noto l'ufficio di Netanyahu in un comunicato stampa, come riporta il Times of Israel. Lo scorso 21 marzo il governo israeliano ha annunciato di aver licenziato Bar per mancanza di fiducia nei suoi confronti, ma l'Alta Corte di Giustizia ha congelato la misura finchè non avrà esaminato le petizioni presentate contro di essa.