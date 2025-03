Guerra Israele, Usa: risponderemo se Hamas non rispetta scadenza Gaza

La trattativa tra l'inviato Usa per gli ostaggi e Hamas sembrava aver raggiunto l'obiettivo con l'annuncio arrivato da Gaza della liberazione di un soldato israelo-americano e la restituzione di quattro corpi di rapiti con doppia cittadinanza. Ma la dichiarazione del segretario di Stato Marco Rubio ha cambiato le carte in tavola. "La nostra priorità come governo degli Stati Uniti è sempre quella di preoccuparci di tutti gli ostaggi. Vogliamo che vengano rilasciati tutti", ha affermato.

L'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente Steve Witkoff, presente agli incontri in Qatar nei giorni scorsi, ha avvertito: "Hamas sta facendo una scommessa molto sbagliata, pensando che il tempo sia dalla sua parte. Non lo è. Sono ben consapevoli della scadenza e dovrebbe sapere che risponderemo di conseguenza se scade".

