Gaza, Hamas: 9 civili morti in raid Israele su Beit Lahia

Almeno nove operatori di organizzazioni di beneficenza sono stati uccisi e molti altri sono rimasti feriti ieri in un attacco israeliano a Beit Lahia, nel nord della Striscia di Gaza: lo ha reso noto l'ufficio stampa di Hamas, come riporta la Cnn, che parla del raid più mortale da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco a gennaio. In precedenza, l'esercito israeliano aveva affermato di aver preso di mira una "cellula terroristica" che stava utilizzando un drone per compiere attacchi contro le sue truppe dell'esercito nella Striscia.

Funzionari palestinesi hanno dichiarato a Bbc Arabia che "i colloqui per il cessate il fuoco a Gaza sono falliti" e hanno citato le grandi divergenze tra Israele e Hamas, nonostante gli incontri con mediatori del Qatar e dell'Egitto.

