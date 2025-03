Usa, Greenpeace dovrà risarcire 660 mln per i danni a un oleodotto in Nord Dakota

Una giuria del Dakota del Nord ha ordinato a all'organizzazione ambientalista di pagare i danni in una causa intentata dalla Energy Transfer (ET), società americana impegnata nel trasporto e nello stoccaggio di gas naturale, petrolio greggio, prodotti raffinati e gas naturale liquido

Il verdetto

La Energy Transfer, la società di Dallas che gestisce l'oleodotto che trasferisce il greggio dal North Dakota in Illinois, ha accusato il gruppo ambientalista di aver incitato le proteste e incoraggiato le violenze per danneggiare sue proprietà. Un’accusa che Greenpeace ha contestato nel corso del processo, definito un tentativo di intimidire e negare la libertà di espressione degli ambientalisti, riporta il Washington Post. Ma alla fine la giuria ha dato ragione a Energy Transfer che ha presentato nove dichiarazioni fatte da Greenpeace riguardo a tattiche aggressive contro i dimostranti e dissacrazioni di luoghi sacri delle tribù native locali. Dichiarazioni che sono state definite false e parte "di un'ampia malevola campagna" che ha danneggiato i rapporti della società petrolifera con i suoi finanziatori. La società - che ha anche accusato il gruppo ambientalista di aver pagato dimostranti professionisti- ha chiesto 300 milioni di risarcimento, una cifra enorme per Greenpeace Usa che nel 2023 ha dichiarato entrate per 40 milioni di dollari.