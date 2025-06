Londra, all'asta un ritratto di Gandhi: l'unico per cui abbia posato

"Non solo si tratta di un'opera rara di Clare Leighton, nota principalmente per le sue incisioni su legno, ma si ritiene anche che sia l'unico dipinto a olio del Mahatma Gandhi per cui abbia posato", ha dichiarato Rhyanon Demery, responsabile vendite per la sezione Viaggi ed Esplorazioni di Bonhams

Gandhi, una delle figure più influenti nella storia dell'India, è stato il soggetto di un dipinto del 1931 dell'artista anglo-americana Clare Leighton. Si tratta dell'unico ritratto a olio per cui abbia posato il Mahatma. "Non solo si tratta di un'opera rara di Clare Leighton, nota principalmente per le sue incisioni su legno, ma si ritiene anche che sia l'unico dipinto a olio del Mahatma Gandhi per cui abbia posato", ha dichiarato Rhyanon Demery, responsabile vendite per la sezione Viaggi ed Esplorazioni di Bonhams.