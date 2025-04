Pasqua 2025, cosa fare a Roma: gli eventi da non perdere

Si tratta di una delle festività più attese dell’anno, soprattutto a nella Città Eterna, dove spiritualità, cultura e bellezza si intrecciano in modo unico. Visitare la Capitale in questo periodo è un'esperienza intensa e affascinante. Tra liturgie solenni, eventi speciali, passeggiate tra i vicoli storici e gite nei dintorni

Dal giovedì santo al sabato santo, la tradizione vuole che si pratichi il Giro delle Sette Chiese: il pellegrinaggio più famoso della città. Il percorso ad anello tocca quelle che nel Cinquecento erano le principali chiese della città: San Pietro, San Paolo fuori le mura, San Sebastiano (dal Giubileo del 2000, anche sostituita dal Santuario della Madonna del Divino Amore), San Giovanni in Laterano, Santa Croce in Gerusalemme, San Lorenzo fuori le mura e Santa Maria Maggiore.

Le liturgie del Giovedì e del Venerdì Santo, in particolare la Messa in Coena Domini e l’Adorazione della Croce.

La Messa della Domenica di Pasqua in Piazza San Pietro, presieduta da Papa Francesco e seguita dalla benedizione “Urbi et Orbi”.

A Pasqua Roma si anima di celebrazioni religiose, mostre, mercatini e occasioni di svago. Visitare la Capitale in questo periodo dell’anno ha un significato particolare legato alla spiritualità. Il cuore delle celebrazioni pasquali, infatti, si svolge in Vaticano, ma anche nelle chiese storiche della città si tengono liturgie molto suggestive. Le celebrazioni più importanti sono:

A spasso per Roma

Nel periodo primaverile, Roma ospita anche importanti rassegne culturali e mostre d’arte. Queste sono un’ottima occasione per unire spiritualità e cultura durante l’itinerario pasquale. Ma grazie al clima mite e alle giornate che si allungano, è il momento ideale, anche, per esplorare la città a piedi. Tra i luoghi più suggestivi per una passeggiata, non si possono non citare:

Trastevere, con le sue viuzze acciottolate, le chiese antiche e le trattorie tradizionali.

Il Giardino degli Aranci, sul colle Aventino, da cui si gode una delle viste più belle della città.

Il quartiere Monti, autentico e vivace, perfetto per un brunch pasquale e una passeggiata tra boutique indipendenti e botteghe artigiane.

Le gite di Pasquetta

Il Lunedì dell’Angelo è il giorno perfetto per uscire da Roma e godersi la natura o le bellezze artistiche nei dintorni. Le mete non mancano, e alcune sono raggiungibili comodamente anche senza auto. Ecco alcune idee per la tua Pasquetta:

Tivoli, con le sue splendide Villa d’Este e Villa Adriana, entrambe patrimonio UNESCO.

Castel Gandolfo e i Castelli Romani, ideali per chi cerca aria buona, gastronomia locale e paesaggi lacustri.

Ostia Antica, per un tuffo nel passato tra le rovine romane e una passeggiata nei pressi del mare.