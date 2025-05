Donna trovata morta a Fregene in una villa, non si esclude l'omicidio

Sono ancora in corso i rilievi degli investigatori nell'abitazione della sessantenne. Dalle primissime informazioni, sembra che vivesse da sola in una porzione di un villino dove si trova anche l'abitazione del figlio con la moglie

Non si esclude l’omicidio come causa della morte della donna trovata stamattina senza vita in un villino a Fregene, sul litorale romano. Sono ancora in corso i rilievi degli investigatori nell'abitazione della sessantenne. Dalle primissime informazioni, sembra che vivesse da sola nella porzione di una villetta dove si trova anche l'abitazione del figlio con la moglie. A dare l'allarme è stato proprio il figlio della donna che ha riferito di averla trovata morta stamattina quando è andato a trovarla. I Carabinieri stanno indagando sulla vicenda.