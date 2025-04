Caccia alle uova di Pasqua, eventi per bambini da non perdere

Oggi in America e nei paesi del Nord Europa esiste la Easter egg Hunt: una caccia al tesoro principalmente nel giardino di casa, per trovare l’uovo di Pasqua (o spesso i piccoli ovetti colorati) che ha nascosto l’Easter bunny, il coniglietto pasquale. Da qualche anno anche in Italia, nei weekend di Primavera, a Pasqua e Pasquetta si è diffusa l’usanza di nascondere e cercare le uova di Pasqua, con eventi organizzati, in un vero e proprio villaggio delle uova come quello in provincia di Pavia, o semplicemente a casa.