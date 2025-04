Le mostre d'arte e i musei gratis a Roma da non perdere ad aprile

Aprile porta con sé un fitto calendario di mostre e musei gratuiti da scoprire a Roma, con eventi culturali e artistici che spaziano dall'arte classica a quella contemporanea. Tra le iniziative di spicco ci sono sia appuntamenti ricorrenti, come la “Domenica al museo”, sia eventi unici. Ecco alcune delle principali opportunità gratuite da non perdere

Domenica 2 aprile, in quanto prima del mese, i musei civici, l’area archeologica del Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle 16.00, ultimo ingresso alle 15.00) e quella dei Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana dalle ore 9.00 alle 16.30, ultimo ingresso un’ora prima) saranno a ingresso gratuito per residenti e non residenti a Roma.

I musei gratuiti

Ma sono tanti anche i musei che aderiranno all’iniziativa promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali: Musei Capitolini, Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Centrale Montemartini, Museo di Roma, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d’Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Museo della Repubblica Romana e della Memoria garibaldina, Museo di Casal de’ Pazzi, Museo delle Mura e Villa di Massenzio.